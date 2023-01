Air India: विमान प्रवासात गैरवर्तन करणाऱ्या प्रवाशांना कसं हाताळायचं? DGCAनं जारी केल्या गाईडलाईन्स

नवी दिल्ली : एअर इंडियाच्या विमानात उड्डाणांदरम्यान पुरुषानं सहप्रवाशांनी महिलेवर केलेल्या लघुशंकेचा मुद्दा आता सरकारकडूनही बराच गांभीर्यानं घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच डिरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशननं (DGCA) शुक्रवारी एक अॅडव्हायझरी जाहीर केली. त्यानुसार आता विमानांसाठी या नियमावलीचं पालन करावं लागणार आहे. (DGCA issues guidelines to heads of all airlines to handle unruly passengers)

DGCAनं आपल्या अॅडव्हाझरीत म्हटलं की, या प्रकरणात असं दिसून आलंय की, पायलट्स, केबिन क्रू मेंबर्स तात्काळ योग्य ती कारवाई करण्यात अपयशी ठरले आहेत. उड्डाणांदरम्यान विमानांमध्ये अशा पद्धतीनं गैरवर्तनाच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यामुळं विमान प्रवासाबाबतची समाजातील विविध घटनांमध्ये प्रतिमा खराब होते.

दरम्यान, विमान कंपन्यांना नियमावली जाहीर करताना DGCAनं एअरक्राफ्ट रुल्स १९३७ ची आठवण करुन दिली आहे. यामध्ये पायलट्सची जबाबदारीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पायलट्सच्या कमांड या प्रवाशांची सुरक्षा विमानातील शिस्तीला कारणीभूत असतो. त्याचबरोबर कॅबिन क्रूच्या जबाबदाऱ्यांची देखील आठवण करुन देण्यात आली आहे. गैरवर्तन करणाऱ्या प्रवाशांना हाताळताना जर क्रिटिकल परिस्थिती निर्माण झाली तर काय करावं याचा समावेश आहे.