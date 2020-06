पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ; आता...

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना आता पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे. देशात पेट्रोलच्या दरात 17 पैसे ते 20 पैसे वाढ झाली आहे. तर डिझेलते दरही वाढले आहेत. डिझेलच्या दरात 47 ते 55 पैशांनी वाढ झाली आहे.

देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहिला मिळत आहे. त्यानंतर आज (बुधवार) पुन्हा एकदा इंधनाच्या दरात वाढ झाली आहे. देशातील चार महानगरांमध्ये ही दरवाढ लागू होणार आहे. सध्या पेट्रोलच्या दरात 17 पैसे ते 20 पैसे अशी वाढ झाली आहे. तर डिझेलचे दर 47 ते 55 पैशांनी वाढले आहेत. तसेच महाराष्ट्रात पेट्रोलचा सरासरी दर हा 86.85 रुपये तर डिझेलचा दर 77.49 रुपये प्रतिलिटर असणार आहे.

Petrol and diesel prices at Rs 79.76/litre (no increase) and Rs 79.88/litre (increase by Rs 0.48), respectively in Delhi today. pic.twitter.com/ojKPS2XzfU

— ANI (@ANI) June 24, 2020