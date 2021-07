लहान मुलांवरील चाचणीसाठी सीरमच्या कोवोवॅक्सला परवानगी नको- केंद्रीय समिती

नवी दिल्ली- केंद्रीय समितीने सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला कोवोवॅक्सच्या (Covavax) लहान मुलांवरील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील वैद्यकीय चाचणीला परवानगी न देण्याची शिफारस केली आहे. सीरमने कोरोना प्रतिबंधक लस कोवोवॅक्सच्या २ ते १७ वर्षांमधील लहान मुलांवर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली होती. पण, केंद्रीय समितीने सीरमला तुर्तास चाचणीसाठी परवानगी न देण्याची भूमिका घेतली आहे. एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. (Do not Let Serum Institute Conduct Phase 2 and 3 Trials of Covavax on Children Says Govt Expert Panel)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारी समितीने सीरमला आधी १८ वर्षांपुढील लोकांवरील चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट अमेरिकेच्या कंपनीची नोवोवॅक्स ( भारतीय नाव कोवोवॅक्स) लस भारतीय बाजारात आणू पाहात आहे. त्यामुळे सीरमला लहान मुलांवरील चाचण्या सुरु करायच्या आहेत आणि सप्टेंबरच्या सुमारास लस बाजारात आणायची आहे. सीरमने सोमवारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाकडे( Drugs Controller General of India) कोवोवॅक्स लशीचे १२ ते १७ वयोगटातील ९२० मुलांवर आणि २ ते ११ वयोगटालीत ४६० मुलांवर मेडिकल चाचणीची परवानगी मागितली होती. देशातील १० ठिकाणी कोवोवॅक्सची चाचणी घेतली जाणार होती.

हेही वाचा: विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक: NCP ला मर्जीतील अध्यक्ष हवा आहे का?

तज्ज्ञ समितीने The Subject Expert Committee (SEC) म्हटलं की, 'अजून कोवोवॅक्स लशीला कोणत्याही देशात परवानगी मिळालेली नाही. शिवाय सीरमने सर्वात आधी 18 वर्षांपुढील नागरिकांवरील कोवोवॅक्सच्या सुरक्षेसंबंधी आणि इम्युनोजेनिसिटी डेटा सादर करावा. त्यानंतरच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या लहान मुलांवर घेण्याचा विचार करावा.' याआधी केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की, नोवोवॅक्स लशीची कार्यक्षमता चांगली असल्याचं चाचण्यांवरुन दिसत आहे. त्यामुळे भारतातही या लशीच्या चाचण्या घेतल्या जातील.

हेही वाचा: देशात नवे 48 हजार 786 कोरोना रुग्ण; दिवसभरात 1 हजार मृत्यू

निती आयोगाचे सदस्य वीके पॉल म्हणाले होते की, 'उपलब्ध असलेल्या डेटानुसार लशीची कार्यक्षमता चांगली आणि सुरक्षीत असल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळे भारतातही या लशींच्या चाचणीला सुरुवात होईल.' तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीमध्ये नोवोवॅक्स लस ९०.४ टक्के प्रभावी असल्याचे आढळून आले होते. अमेरिकेतील आणि युरोपातील फायझर-बायोएनटेक आणि मॉडर्ना लस ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रभावी आढळल्या आहेत. त्यामुळे नोवोवॅक्स लसही ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रभावी असलेल्या लशींच्या रांगेत जाऊन बसली आहे.