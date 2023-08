'फक्त नाव बदलता येणाऱ्या अशिक्षित नेत्यांना मतदान करु नका'; Unacademy शिक्षकाचा ऑलनाईन 'सल्ला', व्हिडिओ व्हायरल

नवी दिल्ली- ऑनलाईन क्लासेस घेणारी अनअकॅडेमी कंपनी सध्या टीकेचे कारण ठरत आहे. अनअकॅडमीच्या एका शिक्षकाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवरुन अनेकांनी अनअकॅडेमीवर टीकेची झोड उठवली आहे. अशिक्षित नेत्यांना मतदान करुन नका. ज्यांना फक्त नाव बदलायचं माहिती आहे, त्यांना मदतान करुन पुन्हा फसू नका,शिक्षक व्हिडिओमध्ये म्हणताना दिसत आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय द्वेष शिक्षणाच्या माध्यमातून पसरवू नका, असा सल्ला दिला जात आहे. (Do Not Vote For Illiterate Politicians Who Change Names Unacademy Teacher Tells Students In Online Class Video Viral)

लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्ही पुठच्या वेळेस मतदान कराल, अशिक्षित लोकांना मत देऊ नका. जेणेकरुन तुम्हाला पुन्हा अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार नाही. एका चांगल्या शिक्षित नेत्याची तुम्ही निवड करा. ज्याला गोष्टी समजत असतील. तुमचा निर्णय योग्य असू द्या, असं अनअकॅडेमीचे शिक्षक व्हिडिओमध्ये आपल्या व्हिव्हर्संना म्हणताना दिसत आहे. शिक्षकाचे नाव करण सागवन असल्याचे कळत आहे.

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी यावर आक्षेप घेतलाय. X वापरकर्ता अभय प्रताप सिंह म्हणालेत की, ''अँडी-मोदी अजेंडा अनअॅकडमी राबवत आहे. शिक्षणाच्या नावावर मोदी विरोध शिकवला जात आहे. अनअकॅडमी शिक्षक करण सागवन अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान मोदींना अशिक्षित म्हणत आहे. त्यांना मदतान न करण्याचा सल्ला देत आहे. तुम्हाला मोदी आवडत नसतील तर त्यांना मतदान करु नका, पण किमान शिक्षणामध्ये तरी तुमचा अजेंडा राबवू नका.''

व्हिडिओ अनअकॅडमीच्या अधकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. करन सागवन हे 'लिगल पाठशाला' या युट्यूब चॅनेलचे संस्थापक आहेत. तसेच करन बार अॅक्टमध्ये तज्ज्ञ असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यांनी क्रिमिनल लॉमध्ये एलएल.एम. केले आहे.तसेच त्यांना सात वर्षांपेक्षा अधिक या क्षेत्राचा अनुभव आहे. न्यायव्यवस्था यामध्ये त्यांनी मास्टरी केली आहे. २०२० सालामध्ये त्यांनी अनअकॅडमी जॉईन केली. वेबसाईटनुसार त्यांनी हिमाचल प्रदेश लॉ युनिव्हर्सिटीमधून शिक्षण घेतलंय. (Latest Marathi News)