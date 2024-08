कोलकता येथील महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचार आणि खूनप्रकरणी ‘ससून’चे निवासी डॉक्टर संपावर

doctors of Sassoon on strike over abuse and murder of female doctor in Kolkata crime news sakal

सकाळ वृत्तसेवा पुणे : कोलकता येथे वैद्यकीय महाविद्यालयातील महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचार आणि खूनप्रकरणी आरोपींना अटक आणि शिक्षा व्हावी, या मागणीसाठी बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टर मंगळवारपासून (ता. १३) अनिश्चित कालावधीसाठी संपावर गेले आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम रुग्णसेवेवर झाला आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या. Loading content, please wait...