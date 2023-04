CJI Chandrachud: माझ्या समोर तुमचे ट्रिक चालणार नाहीत, CJI चंद्रचूड यांनी वकिलाला फटकारले

By

भारताचे सरन्यायाधीश डॉ.धनंजय चंद्रचूड यांची गणना अतिशय शिस्तप्रिय न्यायाधीशांमध्ये केली जाते. गेल्या एका सुनावणीदरम्यान त्यांना उशीर झाल्याने सॉरी म्हणत माफी मागितली. ही चर्चा नवी असतानाच आता आणखी एक त्यांची शिस्तप्रिय गोष्ट समोर आली आहे. माझ्या समोर तुमचे ट्रिक चालणार नाहीत, असं खडसावत सीजीआय चंद्रचूड यांनी एका वकिलाला फटकारले आहे. (Don’t mess around with my authority CJI DY Chandrachud tells lawyer seeking early listing )

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सकाळी खटल्यांचा उल्लेख करताना, भारताचे सरन्यायाधीश डीआय चंद्रचूड यांनी व्यवस्थेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल एका वकिलाला फटकारले. लवकर तारीख मिळण्यासाठी, वकिलाने खटला आधी नमूद करण्याचा प्रयत्न केला.

कोर्टात नेमकं घडलं काय?

लवकर तारीख मिळविण्यासाठी, वकिलाने दुसर्‍या खंडपीठासमोर प्रकरणाचा उल्लेख करण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रकरण आधीच सीजेआयने 17 एप्रिलसाठी सूचीबद्ध केले होते.

एका वकिलाने सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना एका प्रकरणाचा दुसऱ्या खंडपीठासमोर उल्लेख करू शकतो का? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावेळी सीजीआय चंद्रचूड भलतेच संतापले.

तुमची तारीख 17 तारीख आहे, तुम्हाला 14 तारखेसाठी दुसर्‍या खंडपीठासमोर नमूद करायचे आहे? अशा सवालही उपस्थित केला. त्यानंतर 'अशीच एक बाब काल कोर्टाने घेतली होती आणि काही नवीन बाबींचाही उल्लेख केला होता.' असे वकिलाने सादर केले. त्यानंतर सीजीआय चंद्रचूड यांनी वकिलाला चांगलच सुनावलं.

काय म्हणाले सीजीआय चंद्रचूड ?

माझ्याशी या युक्त्या खेळू नका. आधीच्या तारखेसाठी तुम्ही त्याचा इथे आणि नंतर इतरत्र उल्लेख करू शकत नाही. माझ्या अधिकारात हस्तक्षेप करु नका अशा शब्दात सीजीआय चंद्रचूड यांनी आधीची तारीख मागणाऱ्या वकिलाला फटकारले. जर ते 17 व्या क्रमांकासाठी सूचीबद्ध केले असेल तर ते 17 तारखेला येईल.

सीजीआय चंद्रचूड यांनी सुनावताचं वकिलाने माफी मागितली. त्यानंतर होय तुम्हाला माफ आहे, पण माझ्या अधिकारात गोंधळ घालू नका. असं पुन्हा सीजीआय चंद्रचुड म्हणाले.