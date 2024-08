Jagdeep Dhankhar : राज्यसभा अध्यक्षांविरुद्ध महाभियोगाचा मसुदा तयार; विरोधकांची कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत

Draft of impeachment against Rajya Sabha Speaker jagdeep dhankhar prepared adversary consultation with legal experts sakal

सकाळ वृत्तसेवा नवी दिल्ली : राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनकड यांच्याविरुद्ध महाभियोग दाखल करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या हालचालींना वेग आला आहे. महाभियोगाच्या प्रस्तावाचा मसुदा तयार झाला असून हा मसुदा बिनचूक असावा, कायदेशीर त्रुटीमुळे तो फेटाळला जाऊ नये यासाठी तीन वरिष्ठ विधिज्ञांचा सल्ला घेतला जात असल्याचे समजते. Loading content, please wait...