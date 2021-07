पाकची नापाक हरकत, गोळ्यांचा वर्षाव सुरु होताचं ड्रोन फिरलं माघारी

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरच्या (jammu-kashmir) अखनूर जिल्ह्यात पल्लानवाला सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ बुधवारी रात्री नऊच्या सुमारास पुन्हा एकदा ड्रोन (drone) दिसलं. ड्रोन दृष्टीस पडतास सर्तक असलेल्या जवानाने उडत्या वस्तुच्या दिशेने गोळीबार सुरु केला. त्यानंतर हे ड्रोन पाकिस्तानच्या (pakistan) हद्दीत निघून गेले. जम्मू भागात ड्रोन दिसण्याची ही पहिली घटना नाहीय. मंगळवारी सुद्धा जम्मूत अर्णिया सेक्टरमध्ये (arnia sector) आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ ड्रोन दिसले होते. (Drone spotted in J&Ks Akhnoor moves to Pakistani side after Army personnel fire at it dmp82)

त्यावेळी सर्तक असलेल्या BSF च्या जवानांनी ड्रोन (drone) दृष्टीस पडताच ड्रोनला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. गोळ्यांचा वर्षावर सुरु होताच ते ड्रोन पाकिस्तानच्या दिशेने माघारी फिरलं. "१३ जुलैच्या रात्री ९.५२ च्या सुमारास अर्णिया सेक्टरमध्ये तैनात असलेल्या आमच्या जवानांना एक लाल लाईट चमकताना दिसली. आमच्या जागेपासून २०० मीटर अंतरावर ती लाईट चमकत होती. सतर्क असलेल्या जवानांनी आपल्या पोझिशनवरुन त्या ड्रोनच्या दिशेने गोळीबार केला. ते ड्रोन माघारी फिरलं. ड्रोन दिसलं त्या परिसरात शोध घेण्यात आला. पण काहीही सापडलेलं नाही" असं बीएसएफकडून सांगण्यात आलं होतं.

२७ जूनला जम्मूमधील इंडियन एअर फोर्सच्या बेसवर (IAF base attack) झालेल्या हल्ल्यामध्ये 'प्रेशर फ्यूज' टेक्निकचा वापर करण्यात आल्याचं तपासातून समोर आलय. लष्कर-ए-तोयबाने (Lashkar-e-Toiba) घडवून आणलेल्या या ड्रोन हल्ल्यामध्ये (drone attack) त्यांना पाकिस्तानी लष्कर किंवा ISI ने मदत केल्याचे संकेत मिळत आहेत. तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी ही माहिती दिली.

IED स्फोटकांमुळे आयएएफच्या बेसवरील एका इमारतीच्या छताचे नुकसान झाले. १ किलोपेक्षा कमी RDX आणि मिक्स केलेले केमिक्लस होते. दुसरा स्फोट मोकळ्या जागेत झाला. त्या स्फोटकांचे वजन १ किलोपेक्षा जास्त होते. २७ जूनला झालेल्या हल्ल्यात निश्चित पाकिस्तानी लष्कराच्या टेक्निकल ज्ञानाचा वापर करण्यात आला. पाकिस्तानी लष्कराने एकदा 'प्रेशर फ्यूज' टेक्निकचा वापर केला होता.