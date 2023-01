परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी पाकिस्तानसोबतच्या नात्यावर बोलताना महाभारताचा संदर्भ दिला आहे. पाकिस्तानला खडेबोल सुनावताना एस जयशंकर यांनी भारताची तुलना पांडवांशी केली आहे. (EAM Jaishankar Pakistan Pandavas couldnt choose their relatives we can't choose our neighbours )

पांडव ज्याप्रमाणे त्यांचे नातेवाईक निवडू शकले नाहीत, त्याचप्रमाणे भारतही त्यांचे शेजारी निवडू शकत नाही. असं विधान परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी केलं आहे.

जयशंकर त्यांच्या इंग्रजी पुस्तक "The India Way: Strategies for an Uncertain World" च्या प्रकाशनासाठी पुण्यात आले होते, ज्याचे मराठीत 'भारत मार्ग' या नावाने भाषांतर करण्यात आले आहे. यावेळी ते बोलत होते.

जयशंकर यांच्या पुस्तकाच्या मराठी आवृत्तीचे प्रकाशन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. एस जयशंकर यांना पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, पाकिस्तानमध्ये काय चालले आहे यावर मी भाष्य करू शकत नाही. मात्र, त्यांनी यावेळी भारताची तुलना पांडवांशी केली.

पांडव ज्याप्रमाणे त्यांचे नातेवाईक निवडू शकले नाहीत, त्याचप्रमाणे भारतही त्यांचे शेजारी निवडू शकत नाही. असा महाभारताचा संदर्भ देत जय शंकर यांनी पाकिस्तानला सुनावले. तसेच, हे आमच्यासाठी एक वास्तव आहे. आम्हाला शेजारील देशाकडून होणारा त्रास भारताइतका कोणत्याही देशाला झालेला नाही. असी खंत देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

पाकिस्तानवर अर्थिक संकट

द न्यूज इंटरनॅशनलने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशातील परिस्थिती अनियंत्रित झाली आहे. देशाच्या जवळपास एक तृतीयांश भूभागाचा नाश झाला आहे. याचा फटका थेट सुमारे 15 टक्के लोकसंख्येला बसला आहे. शिवाय, कमी परकीय चलनाचा साठा आणि वाढत्या सार्वभौम जोखमीमुळे, पाकिस्तानने जून ते डिसेंबर दरम्यान आपल्या चलनाचे 14 टक्क्यांनी अवमूल्यन केले.

दरम्यान, पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (PDM) सरकारने पुढील पुनरावलोकन लवकर सुरू करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या सर्व अटी पूर्ण करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

अहवाल सूचित करतात की 9,000 हून अधिक कंटेनर पाकिस्तानच्या विविध बंदरांवर अडकले आहेत, ज्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. शेजारी देश पाकिस्तानमध्ये महागाईचा दर जवळपास 30 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आणिदेशाची तिजोरी मोकळी होताना दिसत आहे. अन्नधान्याच्या किंमतीत वाढ होत आहे.

इस्लाम खबरनुसार, आयातदार डॉलरच्या तुटवड्यामुळे कंटेनर साफ करू शकत नाहीत, तर शिपिंग कंपन्या पाकिस्तानला सेवा निलंबित करण्याची धमकी देत ​​आहेत आणि वेळेवर पैसे देण्यासाठी दबाव आणत आहेत.