नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करणं काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांना भोवलं आहे. निवडणूक आयोगानं त्यांना अचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणेदाखवा नोटीस पाठवली आहे.

राजस्थानातील दौसा इथं एका सभेला संबोधित करताना त्यांनी मोदींवर टीका केली होती. ३० ऑक्टोबरपर्यंत संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत या नोटीशीला उत्तर देण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. (ECI issues notice to Priyanka Gandhi for allegedly violating Model Code in Rajasthan)

राजस्थानात केलं भाषण

भाजपनं यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडं तक्रार दिली आहे. या तक्रारीत भाजपनं म्हटलं की, २० ऑक्टोबर रोजी राजस्थानातील दौसा इथं एका सभेला संबोधित करताना प्रियंका गांधी यांनी सांगितलं की, त्यांनी टिव्हीवर पाहिलं की मोदींनी एका मंदिराला दिलेल्या देणगीचा लिफाफा उघडण्यात आला तेव्हा त्यामध्ये फक्त २१ रुपयांचं दान होतं. (Latest Marathi News)

मोदींवर केली टीका

प्रियंका गांधी म्हणाल्या होत्या, "मी नुकतेच टीव्हीवर काहीतरी पाहिलं जे खरंय की खोटं मला माहिती नाही. पण पंतप्रधान मोदी देवनारायण मंदिरात गेले आणि त्यांनी दानपेटीत एक लिफाफा टाकला. मोदींनी काहीतरी दान पेटीत टाकल्यानं लोकांना आश्चर्य वाटलं. पण जेव्हा ही पेटी उघडण्यात आली आणि मोदींनी टाकलेला लिफाफा खोलला गेला तेव्हा त्यात फक्त २१ रुपये निघाले" (Marathi Tajya Batmya)

भाजपची निवडणूक आयोगात तक्रार

प्रियंका गांधींच्या या दाव्यानंतर भाजपनं निवडणूक आयोगात केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनसिंह मेघवाल यांना पाठवलं आणि प्रियंका गांधी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. या मागणी पत्रात त्यांनी म्हटलं की, निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रियंका गांधींनी पंतप्रधान मोदींच्या वैयक्तिक धार्मिक भावनांबाबत खोटे दावे करत भावना दुखावण्याचं काम केलं आहे.

आचारसंहितेत काय?

प्रियंका गांधींना नोटीस पाठवताना निवडणूक आयोगानं त्यांना आदर्श आचारसंहितेतील एका तरतुदीची आठवण करून दिली. ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की "पक्ष आणि उमेदवारांनी खाजगी जीवनातील पैलूंवर टीका करणं टाळावं" राजस्थानमध्ये निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर त्याच क्षणापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.