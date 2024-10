देश

ED on PFI : १३ हजार सदस्यांचे नेटवर्क, हवालाच्या माध्यमातून फंडिंग...देश-परदेशातील PFIच्या नेटवर्कबद्दल ईडीचे धक्कादायक खुलासे

Popular Front of India had over 13,000 active members in Singapore and Gulf countries : डिसेंबर २०२० मध्ये ईडीने कँपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय)चे महासचिव केए रऊफ शेरिफ याला अटक केली होती.