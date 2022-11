नवी दिल्ली : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आता सरकारद्वारे नव्हे तर स्वतंत्र पॅनेलद्वारे होणार का? याबाबत लवकरच सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. याबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणीनंतर कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. (Election commissioner appointments will be appointed by an independent panel or not SC reserve our judgment)