नवी दिल्ली : देशातील पाचही विधानसभा निवडणुकांच्या आता संपल्या आहेत. दोन दिवसांनी या निवडणुकीचे निकाल समोर येतील. त्यातच रशिया-युक्रेनमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळं कच्च्या तेलाच्या बॅरेलचे दर वाढले आहेत. यापार्श्वभूमीवर भारतातही पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार असल्याची चर्चा आहे. पण खरंच दे दर वाढतील का? यावर केंद्रीय पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी माहिती दिली. (Elections are over will petrol diesel prices go up now Info given by Union Minister Hardeep Singh Puri)

पुरी म्हणाले, "इंधनाचे दर हे तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरांवर अवलंबून असतात. जगातील एका भागात सध्या युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेल कंपन्यांचा दर यावरही अवलंबून असतो. पण आम्ही नागरिकांच्या भल्याच्या दृष्टीनं याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ"

दरम्यान, सरकारनं निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन इंधनाचे दर नियंत्रित केले आहेत, असा आरोप केला जात आहे. पण हा आरोप खरा नाही. आपल्या उर्जेच्या गरजा पूर्ण झाल्याची आम्ही खात्री करू त्याप्रमाण निर्णय घेऊ, असंही पुरी यांनी म्हटलं आहे.