काश्मीरमध्ये 4 दहशतवाद्यांना कंठस्नान; सुरक्षा दलाचे मोठे यश

अनंतनाग - जम्मू काश्मीरमधील अनंतनाग इथं सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये जोरदार चकमक झाली. यामध्ये सुरक्षा दलाने चार दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याची माहिती समोर येत आहे. अद्याप पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले नसल्याने दहशतवाद्यांच्या संख्येबाबत काही स्पष्ट नाही. मृतदेह सापडल्यानंतर याची माहिती समजेल. सध्या सुरक्षा दलांकडून परिसरात शोधमोहिम सुरु आहे.



Encounter has started at Shalgul forest area of Srigufwara, Anantnag. Police and Army are on the job: Kashmir Zone Police