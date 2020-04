जम्मू-काश्मीरमध्ये चकमक; २ दहशतवाद्यांचा खात्मा

श्रीनगर : जगभरात कोरोनासारखे मोठे संकट असताना मात्र दुसरीकडे सीमारेषेवर पाकिस्तानच्या कुरापती सुरुच आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यातील मनगोरी परिसरामध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू झाली. यामध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले आहे.

संपूर्ण जगात कोरोनाचे सावट पाहिला मिळत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरसह देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. लोकांनी घराबाहेर पडू नये, यासाठी वारंवार प्रशासनाकडून आवाहनही करण्यात येत आहे. कुलगाम जिल्ह्यातील मनगोरी परिसरात काही दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली होती. त्यानुसार, या भागात शोधमोहीम सुरू आहे.

सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये कुलगाममध्ये चकमक सुरू झाली. परिसरात काही दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली होती. त्यामुळे जवानांनी या परिसराला घेरले. त्यानंतर परिसरात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. यावेळी दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

