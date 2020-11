ISRO आज इतिहास रचणार, 'अर्थ ऑब्झर्व्हेशन सॅटेलाईट' चे करणार प्रक्षेपण

नवी दिल्ली : आज शनिवारी दुपारी श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्रातून भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच ISRO कडून भारताच्या प्रत्येक हवामानाचा अंदाज घेणारे सॅटेलाईट ईओएस सोडले जाणार आहे. पोलर सॅटेलाईट लाँच व्हेईकल म्हणजेच (PSLV)-C49 मधून हे सॅटेलाईट प्रक्षेपित करण्यात येईल.

दुपारी तीन वाजून दोन मिनिटांनी प्रक्षेपण होईल, अशी माहीती ISRO कडून देण्यात आली आहे.

Countdown for the launch of #PSLVC49 / #EOS01 mission commenced today at 1302 Hrs (IST) from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota.

श्रीहरीकोटाच्या सतीश धवन अवकाश केंद्रातून PSLV-C49 च्या माध्यमातून मुख्यत: EOS-01 हे सॅटेलाईट सोडण्यात येणार आहे. सोबतच नऊ आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांचे इतर सॅटेलाईटदेखील यासोबतच प्रक्षेपित करण्यात येणार आहेत. हवामानाचा अंदाज घेता अंदाजे दुपारी तीन वाजता हे प्रक्षेपण करण्यात येईल, अशी माहीती ISRO ने दिली आहे.

EOS-01 हे सॅटेलाईट 'अर्थ ऑब्झर्व्हेशन सॅटेलाईट' (Earth observation satellite )आहे. पृथ्वीवर लक्ष ठेवणारे सॅटेलाईट आहे. या सॅटेलाईटद्वारे शेती, जंगल आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी मदत होणार आहे. ISRO ने म्हटलंय की, इतर आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांचे सॅटेलाईट्स हे न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेट यांच्यासोबत झालेल्या व्यावसायिक कराराअतंर्गत सोडण्यात येणार आहेत.

All set for the launch of #PSLVC49 at 1502 hours today. Filling of oxidizer for the second stage (PS2) completed: Indian Space Research Organisation (ISRO) pic.twitter.com/w9nRxHhFDI

— ANI (@ANI) November 7, 2020