न्यायाधीश, वकील अन् स्टाफ सर्वच खोटं... गुजरातमध्ये 5 वर्षांपासून सुरू असलेल्या बनावट कोर्टाचा भांडाफोड

Accused Arrested for Running a Fake Court and Issuing Fraudulent Orders in Land Dispute Cases : मॉरिस ख्रिश्चनने आपल्या कार्यालयाला खरे न्यायालयासारखे बनवले होते, जिथे त्याचे साथीदार वकील आणि न्यायालय कर्मचारी म्हणून काम करायचे. ते सर्व मिळून खरे न्यायालय असल्याचे भास निर्माण करायचे.