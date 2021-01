बैठकांची सप्तपदी, तरीही सूर जुळेना; सरकारचा नकार तर शेतकरीसुद्धा ठाम

नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकऱी संघटनांच्या बैठकांचे सत्र अद्याप सुरुच आहे. गेल्या महिन्याभरात सात बैठका झाल्या. यातून अद्याप काहीही मार्ग निघालेला नाही. सोमवारी झालेली बैठक तीन तास चालली मात्र दोन्हींमध्ये सकारात्मक चर्चा होऊ शकली नाही. आता पुढची बैठक 8 जानेवारीला होणार आहे. शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर सरकारने कायदा मागे घेणार नाही तर त्यात सुधारणांसाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक तास बैठक झाल्यानंतर जेवणासाठी थोडा वेळ थांबले. सरकारने हे कायदे मागे घेणार नसल्याचं सांगितलं. यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. याशिवाय शेतमाल खरेदीशी संबंधित एमएसपी कायद्याच्या मागणीवरूनही दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद आहेत.

Looking at today's discussion, I hope that we will have a meaningful discussion during our next meeting and we will come to a conclusion: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/qI6PmeHM07

