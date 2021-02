मारिया आम्हांला माफ कर, आम्हीही सचिन तेंडूलकरला ओळखत नाही

सातारा : शेतकरी आंदाेलनाच्या (FarmersProtest) बाबत क्रिकेटपटू सचिन तेंडूलकरने (Sachin Tendulkar) ट्विट केल्यानंतर सन २०१४ च्या काळात एका मुलाखतीत चॅम्पियन क्रिकेटर माहित नसल्याबद्दल टीकेची झाेड उठलेल्या टेनिस स्टार मारिया शारापोवाची (Maria Sharapova) आता केरळमध्ये लोक माफी मागू लागले आहेत. सचिन तेंडुलकरच्या ट्विटमुळे नाराज झालेल्यांनी जगातील पहिल्या क्रमांकाच्या खेळाडूकडे केवळ दिलगिरी व्यक्त केली नसून काहींनी तर चक्क केरळमध्ये येण्याचे आमंत्रणही दिले आहे.

भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. बाह्य शक्ती प्रेक्षक असू शकतात परंतु सहभागी होऊ शकत नाहीत. भारतीयांना भारत माहित आहे आणि त्यांनी भारतासाठी निर्णय घ्यावा. चला एक राष्ट्र म्हणून एकजूट राहूया. # इंडियाटाईड टुगेदर #इंडियाआॅगेंस्टप्रोपागंडा असे ट्विट सचिन तेंडुलकरने तीन फेब्रुवारीस केले. त्यानंतर केरळसह अन्य काही ठिकाणाहून नेटिझन्सने शारापाेवाची माफी मागण्याचा सपाटा लावला आहे.

एकाने मल्याळममध्ये लिहिले, 'शारापोवा सचिनच्या बाबतीत तुमचे मत बरोबर होते. त्यांच्यात अशी गुणवत्ता नाही की आपण त्यांना ओळखता. तिच्या ट्विटर हँडलवर संदेशांचा पूर पाहून शारापोवाने बुधवारी ट्विट केले की, "या वर्षाबद्दल दुसर्‍या कुणालातरी संभ्रम आहे."

आम्हांला पुर्वीची तूक कळली

माफ करा मारिया. क्रिकेटवरील आमचे प्रेम मैदानाबाहेरच्या लोकांकडे डोळेझाक करते. ते समजून घेण्यासाठी आम्हाला चेहर्‍यावर एक चापट मारण्याची गरज होती.

Sorry Mariya. Our love for cricket blind sighted the people outside the ground. We needed a slap on the face to understand that. pic.twitter.com/Jvm76WCRMm

मुझे माफ कर दो, लेजेंड @MariaSharapova हम @sachin_rt एक प्लेयर के रूप में जानते थे. लेकिन एक इंसान के तौर पर नहीं. तुम सही थी और तुम्हारी फेसबुक पोस्ट पर बुरे कमेंट के लिए हम माफी मांगते हैं।

आम्हांला माफ कर मारिया आम्ही सचिनला आेळखताे पण एक खेळाडू म्हणून, पण एक व्यक्ती म्हणून नाही. तुम्ही बरोबर होता आणि मी तुमची टीका केल्याबद्दल दिलगीर आहे. आम्ही तुमची दृष्टी ओळखली नाही आणि आता ती खरी ठरली आहे, मी ट्रक भरुन दिलगीरी व्यक्त करताे असे बाैध्द चैतन्य मैत्रिय यांनी नमूद केले आहे.

"Forgive us @MariaSharapova ... We know @sachin_rt as a player, but not as a person. You were right and I apologize for criticizing you. I apologize for filling the truck, we didn't recognize your vision and now it's coming true." pic.twitter.com/I80Jibrx3O

