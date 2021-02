VIDEO - दुकानदारांचा रस्त्यात राडा; पाणीपुरी खायला आलेल्यांच्या काळजाचं झालं 'पाणी-पाणी'

लखनऊ - उत्तर प्रदेशातील बडौत इथं सोमवारी पाणीपुरी आणि ज्यूस विक्री करणाऱ्या दुकानदारांमध्यो जोरदार राडा झाला. ग्राहकांवरून दुकानदार एकमेकांना भिडले आणि प्रकरण थेट मारहाणीवर पोहोचलं. दोन्ही दुकानांच्या मालकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांना लाथा, बुक्क्यांसह काठीने मारहाण केली.

घटनास्थळावर या प्रकारामुळे गोंधळाचं वातावरण तयार झालं होतं. याची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी आले आणि त्यांनी वातावरण शांत केलं. पोलिसांनी दोन्ही बाजूच्या आठ जणांना पकडून पोलिस ठाण्यात आणलं आहे. या प्रकरणाची आता पोलिस चौकशी करत आहेत.

हे वाचा - भाजपच्या मंत्र्याचा नेटवर्कसाठी 'खेळ'; आकाशपाळण्यावर बसून दाखवला 'डिजिटल इंडिया'

बडौतनगर इथं गेस्ट हाउसजवळ दुर्गा फ्रूट ज्यूस आणि नवदुर्गा पाणापुरी सेंटर विक्रेत्यांमध्ये ग्राहकांवरून शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्यानंतर दोघांमधला वाद चक्क हाणामारीवर आला. तेव्हा विक्रेते आणि दुकानातील कर्मचारी काठी, सळी आणि हाताला लागेल ते घेऊन एकमेकांना मारण्यासाठी धावले. भर रस्त्यात आठजण एकमेकांना मारत होते.

#WATCH Baghpat: Clash breaks out between two groups of 'chaat' shopkeepers over the issue of attracting customers to their respective shops, in Baraut. Police say, "Eight people arrested, action is being taken. There is no law & order situation there."

(Note: Abusive language) pic.twitter.com/AYD6tEm0Ri

— ANI UP (@ANINewsUP) February 22, 2021