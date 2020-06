...म्हणून काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याविरोधात गुन्हा दाखल

भोपाळ : मध्य प्रदेशमध्ये पोटनिवडणूक होत आहे. त्यामध्येच विविध राजकीय नेत्यांविरोधात गुन्हे दाखल झाल्याची अनेक प्रकरणं समोर येत आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह यांच्यासह काँग्रेसच्या 150 कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दिग्विजयसिंह आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी कोरोना व्हायरसमुळे लागू असलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या सर्वांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. मात्र, आता त्यामध्ये काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. परंतु, समूहाने एकत्र होण्याला अद्याप परवानगी नाही. पण पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीवरून काँग्रेसकडून सरकारला घेरण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून सोशल डिस्टन्सिंगचे उल्लंघन करण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यावरून दिग्विजयसिंह आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

Madhya Pradesh: FIR registered against Congress leader Digvijaya Singh & 150 other party workers u/s 341,188,143, 269,& 270 of the IPC. Digvijaya Singh along with party workers yesterday took out a cycle protest in Bhopal against hike in fuel prices.(Pic from yesterday's protest) pic.twitter.com/qZddlgcRGb

— ANI (@ANI) June 25, 2020