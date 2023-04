Delhi: सोनिया गांधी कॅम्पला भीषण आग, Video

By

दिल्लीतील कापशेरा भागात सोनिया गांधी कॅम्पला भीषण आग लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अग्निशमन दलाच्या 16 गाड्या घटनास्थळी आहेत. ही आग सोनिया गांधी कॅम्पच्या एका गोडाऊनमध्ये लागल्याचे सांगण्यात येत आहे. अद्याप कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही.( Fire Breaks Out At A Godown In Sonia Gandhi Camp delhi)

दिल्लीच्या अग्निशमन विभागाचे विभागीय अधिकारी सतपाल भारद्वाज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आग लागलेले गोडाऊन हे लाकडाचे आहे. आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. आग विजवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

याआधी, उत्तर पश्चिम दिल्लीतील रोहिणी भागात एका घराला आग लागल्यानंतर दोन महिला आणि एका मुलाला सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. पोलिसांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, बुधवारी दुपारी 12.55 वाजता दीप विहारमधील एका घराला आग लागल्याची माहिती मिळाली. काही लोक घरात अडकले होते. घराच्या पहिल्या मजल्यावर आग लागली. आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलिस दाखल झाले.