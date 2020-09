धक्कादायक! भारतातील एकूण कोरोनाबाधितांपैकी 60 टक्के रुग्ण 5 राज्यात

नवी दिल्ली: जगभरात कोरोनाचा प्रसार वाढतच चालला आहे. भारतातही कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. धक्कादायक म्हणजे भारतात सध्या जेवढे कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत, त्यातील 60 टक्के रुग्ण देशातील सर्वाधिक बाधित असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यात आहेत. दुसऱ्याबाजूला दिलासादायक म्हणजे देशात अशीही 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत जिथं 5 हजारांपेक्षा कमी कोरोनाचे रुग्ण असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health & Family Welfare) दिली आहे.

मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 96 हजार 424 रुग्ण वाढले असून 1,174 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे देशातील कोरोना बाधित झालेल्यांची संख्या 52 लाखांच्या वर गेली आहे. आतापर्यंत देशात 52 लाख 14 हजार 678 लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे गुरुवारपर्यंत देशात 41 लाख 12 हजार 552 रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहेत. तसेच आतापर्यंत 84 हजार 372 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

Around 60% of the active cases are concentrated in only 5 most affected states. There are 13 states and UTs that even today have less than 5000 active Cases: Ministry of Health & Family Welfare. #COVID19 pic.twitter.com/Pnik8OOkpi