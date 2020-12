ब्रेकिंग न्यूज ! दिल्लीत पोलिसांची मोठी कारवाई, 5 दहशतवाद्यांना अटक

नवी दिल्ली- दिल्ली पोलिसांनी मोठी कारवाई करत लक्ष्मीनगरमधील शकरपूर परिसरात चकमकीनंतर 5 संशयितांना अटक केली आहे. यापैकी दोघे पंजाब तर तिघे जण काश्मीरमधील असल्याचे सांगितले जात आहे. अटक करण्यात आलेल्या संशयितांचे दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे आढळून आल्याचे विशेष पथकाचे डीसीपी प्रमोद कुशवाह यांनी सांगितले. त्यांच्याकडून मोठ्याप्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

अटक करण्यात आलेल्या 5 जणांना नार्को टेररिझमसाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयने पाठिंबा दिला होता. हे संशयित कोणत्या दहशतवादी संघटनेशी निगडीत होते, हे अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचे कुशवाह यांनी सांगितले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दीर्घकाळ चाललेल्या ऑपरेशननंतर या दहशतवाद्यांना अटक केली. काही दिवसांपूर्वी पंजाबमधील शौर्य पदक विजेते बलविंदर सिंग यांची हत्या ज्यांनी केली होती. त्यातील एक जणाचाही यामध्ये समावेश असू शकतो.

Delhi: Visuals from Shakarpur where five persons have been arrested following an encounter. According to Delhi Police, the group was backed by ISI for narcoterrorism. pic.twitter.com/X4dc4Q0xfT

— ANI (@ANI) December 7, 2020