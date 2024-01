Flex of Chief Minister Eknath Shinde started in Ayodhya on ram ghat

देश Ram Mandir: 'बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण झाले'; अयोध्येत लागले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे बॅनर अयोध्येतील राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा २२ जानेवारी रोजी होणार असून आजपासून पूजा विधी सुरु झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अयोध्येमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे फ्लेक्स झळकले आहेत.