देशभरात जीएसटीचे विक्रमी संकलन, 10 टक्क्यांची वाढ- अर्थमंत्री सीतारमण

Update:

- बाजारपेठा विक्रमी पातळीवर असून भारताची परकीय चलन साठा 560 अब्ज डॉलर आहे. भारताने आर्थिकदृष्ट्या जोरदार पुनरागमन केले आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की लवकरच तिसऱ्या तिमाहीत भारत अधिक चांगले काम करेल. आधी चौथ्या तिमाहीत पुनरागमन करेल असं म्हटलं होतं. NBFC आणि HFC साठी Special Liquidity Scheme या योजनेंतर्गत 7,227 कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत.

Markets are on a record-high & India's foreign exchange reserves are at $560 bn. India has made a strong comeback economically. RBI has said that India will do better in Q4. So the mood in the country, as well as Moody's rating for India, has improved: MoS Finance Anurag Thakur https://t.co/2suQQWhwWi pic.twitter.com/PzfyNRMs8i

— ANI (@ANI) November 12, 2020