चलो दिल्ली! गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा

अहमदाबाद : गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांनी आज केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटनांना समर्थन देण्याची घोषणा केली आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समर्थन देण्यासाठी वाघेला यांनी अहमदाबादमध्ये 'चलो दिल्ली' अभियानाची सुरवात केली. पोलिसांना त्यांच्या समर्थकांची गर्दी होण्याची शक्यता आधीपासूनच होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना घरी नजरकैद केलं आहे.

Gujarat: Former CM Shankersinh Vaghela today announced 'Challo Dilli" campaign in Ahmedabad to support protesting farmers.

While he is under detention at home, police stopped his supporters outside Gandhi Ashram & detained them as they began their protest march towards Delhi. pic.twitter.com/1AFClEjPBF

— ANI (@ANI) December 26, 2020