Lalit Modi: ललित मोदी ऑक्सिजन सपोर्टवर! सुश्मिताच्या भावानं दिली महत्वाची अपडेट

Former IPL chairman Lalit Modi : आयपीएलमध्ये मोठा घोटाळा करुन फरार असलेला माजी चेअरमन ललित मोदी याची प्रकृती सध्या बिघडली असून त्याला चोवीस तास ऑक्सिजन सपोर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. मोदीला कोविडचा संसर्ग झाला असून त्यातच त्याला ताप आणि न्युमोनिया देखील झाला आहे. ललित मोदीची गर्लफ्रेन्ड सुश्मिता सेन हीच्या भावानं त्याच्या आरोग्याबाबत अपडेट दिली आहे. (former IPL chairman Lalit Modi on oxygen support)

ललित मोदीनं शुक्रवारी आपल्या इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली होती. यामध्ये आपण मेक्सिकोमध्ये असल्याचं त्यानं सांगितलं होतं. त्याला इथं कोविडचं इन्फेक्शन झाल्यानं त्याला एअर अॅम्ब्युलन्सनं उपचारांसाठी लंडनला आणण्यात आलं आहे. इथं आल्यानंतर तीन आठवड्यांनी हे कळालं की, त्याला गेल्या दोन आठवड्यात दोन वेळा कोरोनाचा संसर्ग झाला त्यातच ताप आणि गंभीर न्युमोनियाची देखील लागण झाली.

ललित मोदी आजारी असल्याचं कळताच क्रिडा क्षेत्रासह मनोरंजन क्षेत्रातील अनेकांनी त्यानं लवकर बरं व्हावं अशी इच्छा व्यक्त केली. दरम्यान, ललित मोदीची गर्लफ्रेन्ड सुश्मिता सेन आणि तिचा भाऊ राजीव सेन यांनी देखील ललितच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली होती.

जुलै २०२२ मध्ये अचानक ललित मोदीनं सुश्मिता सेनसोबतच्या आपल्या नात्याचा गौप्यस्फोट केला होता. त्यांचे एकत्र असलेले अनेक फोटो त्यानं इन्स्टाग्रामवर पोस्ट देखील केले होते. यामध्ये त्यानं सुश्मिताचा उल्लेख बेटर हाफ असा केला होता. यानंतर त्यानं आपला प्रोफाईल फोटो देखील बदलला होता.