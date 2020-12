पंजाबचे माजी CM प्रकाशसिंग बादल यांनी 'पद्मविभूषण' केला परत; म्हणाले, हा तर शेतकऱ्यांचा विश्वासघात

कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक महत्त्वपूर्ण बनत चालले आहे. आज आंदोलनाचा आठवा दिवस असला तरीही ऐन थंडीतही शेतकऱ्यांचा निश्चय अजिबातच ढळलेला नाहीये. यातच आता पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि अकाली दलाचे वरिष्ठ नेते प्रकाश सिंह बादल यांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात आपला पद्मविभूषण हा सन्मान सरकारला परत केला आहे.

Former Punjab CM Parkash Singh Badal returns Padma Vibhushan to protest "the betrayal of the farmers by govt of India" pic.twitter.com/mzdsoAZSlC