केरळमध्ये अमेरिकेसारखी घटना; माजी विद्यार्थ्याचा शाळेमध्ये गोळीबार

By

त्रिशूर- एका तरुणाने शाळेमध्ये बेछूट गोळीबार केल्याची घटना घडली आहे. केरळमधील त्रिशूर येथील ही धक्कादायक घटना आहे. येथील विवेकोदायम मुलांच्या माध्यमिक शाळेमध्ये हा प्रकार घडलाय. 'मनोरमा'ने यासंदर्भात वृत्त दिलंय. (Former student opens fire at Thrissur school a youth opened fire at a school kerala)

तरुण शाळेचा माजी विद्यार्थी असल्याचे समजते. तरुणाला शाळेतील कर्मचारी आणि स्थानिकांनी पकडले आणि त्यानंतर त्याला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ही घटना घडली आहे.

आरोपी तरुणाचे नाव जगन असल्याचं समजते. त्याने अंमली पदार्थाच्या आहारी गेलेला असताना हा प्रकार केला आहे. शाळेत येऊन त्याने कार्यालयातील खुर्ची ओढली. खुर्चीवर बसून त्याने खिशातील बंदुक काढली आणि कर्मचाऱ्यांसमोर गोळीबार केला.

जगनने एका वर्गामध्ये प्रवेश करुन तीन गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर तो पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. पण, कर्मचाऱ्यांनी स्थानिकांच्या मदतीने त्याला पकडले. त्यानंतर काही वेळातच आरोपी तरुणाला पोलिसांच्या स्वाधिन करण्यात आले.

दाव्यानुसार, जगन विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्याच्या इराद्याने शाळेत पोहोचला होता. सध्या त्रिशूर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी सुरु आहे. त्रिशूर क्राईम ब्रँच एसीपी आणि इतर अधिकारी त्याची चौकशी करत आहेत. हल्ल्यामध्ये कोणी जखमी झाल्याची माहिती नाही. (Latest Marathi News)