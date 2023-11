राजौरी : जम्मू आणि काश्मीरच्या राजौरी जिल्ह्यातील कालाकोट भागात सध्या भारतीय जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये जोरदार गोळीबार सुरु आहे. दोन्ही बाजूंकडून सुरु असलेल्या या धुमश्चक्रीत 4 जवान शहीद झाले आहेत. यामध्ये दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. (Four Soldiers Killed with two army officers in action during encounter with terrorists In Rajouri Jammu and Kashmir)