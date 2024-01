Foxconn CEO Young Liu: फॉक्सकॉनच्या सीईओंचा पद्मभूषणनं गौरव! भारतात चीप निर्मितीत दिलं मोठं योगदान

नवी दिल्ली : तैवानचा मोठा उद्योगसमूह असलेल्या हॉन हाई टेक्नॉलॉजी ग्रुपचे (फॉक्सकॉन) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि चेअरमन यंग लियू यांना गुरुवारी भारत सरकारच्यावतीनं पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. फॉक्सकॉन ही जगातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रॉनिक चीप निर्मिती कंपनी तसेच सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी सुविधा पुरवणारी कंपनी आहे. (Foxconn CEO Young Liu honored with Padma Bhushan made a great contribution to chip production in India)