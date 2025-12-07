Goa Nightclub मध्ये आग लागला ‘तो’ क्षण! ती नाचत होती, अन् अचानक…; धक्कादायक Before & After व्हिडिओ पाहून प्रत्येकजण हादरला

गोव्यातील अरपोरा गावात ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नावाच्या नाइट क्लबमध्ये शनिवारी मध्यरात्री मोठा स्फोट झाला आणि काही क्षणांत भयंकर आग भडकली. रात्री क्लबमध्ये संगीत आणि नृत्य सुरू असतानाच किचन भागात सिलिंडरचा स्फोट झाला. अवघ्या काही सेकंदात आगीने संपूर्ण किचन व्यापले आणि बेसमेंटमध्ये प्रचंड धूर भरला..त्या वेळी बेसमेंटमध्ये क्लबचे बहुतांश कर्मचारी काम करत होते. आग लागताच एकच गोंधळ उडाला. प्रत्यक्षदर्शी सांगतात की, लोक बाहेर पळण्याऐवजी चुकीने बेसमेंटकडे धावले, जिथे आधीच धुराची दाट चादर पसरली होती. परिणामी बहुतांश जणांचा धुरामुळे श्वास गुदमरून मृत्यू झाला..२३ जणांचा मृत्यूया भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात चार पर्यटकांचाही समावेश आहे. मृतांपैकी २० जण दम घुटल्याने तर तीन जण जिवंत होरपळून मृत्युमुखी पडले. याशिवाय ५० हून अधिक जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Goa Nightclub Fire : नाईट क्लबमधील आगीच्या घटनेला कोण जबाबदार? गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं....धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरलसोशल मीडियावर या आगीचा एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओत क्लबमध्ये जोरात डान्स आणि संगीत सुरू असताना अचानक लोक थबकतात. दूरवर आगीचे लोळ दिसू लागतात आणि काही क्षणांत प्रचंड स्फोट होतो. त्यानंतर संपूर्ण जागा धुराने आणि आगीने व्यापली जाते. हा ‘आधी आणि नंतर’चा फरक पाहून प्रत्येकजण हादरला आहे..दुःखद दिवसगोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या घटनेला राज्यासाठी अत्यंत दुःखद दिवस म्हटले आहे आणि सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आमदार मायकेल लोबो यांनी हादसा अत्यंत वेदनादायी असल्याचे सांगितले आणि सर्व क्लब्सचे तात्काळ सेफ्टी ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे..पर्यटकांमध्येही भीतीचे वातावरण अग्निशमन दल आणि पोलिसांच्या माहितीनुसार, किचनमधील सिलिंडर स्फोटामुळेच ही आग भडकली. सेफ्टी नियमांचे उल्लंघन झाले की नाही याची चौकशी सुरू आहे. गोव्याच्या नाइटलाइफला या दुर्घटनेने मोठा धक्का बसला असून पर्यटकांमध्येही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Goa Fire Incident 23 Dead : गोवा नाईट क्लबमध्ये आगीत २३ जणांचा होरपळून मृत्यू; आगीचे नेमकं कारण काय? डीजीपींनी दिली अधिकृत माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.