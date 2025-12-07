देश

Goa Nightclub मध्ये आग लागला ‘तो’ क्षण! ती नाचत होती, अन् अचानक…; धक्कादायक Before & After व्हिडिओ पाहून प्रत्येकजण हादरला

Goa Nightclub Fire Tragedy: गोवा अरपोरा नाईट क्लबमध्ये भीषण आग, बेसमेंटमध्ये फसले कर्मचारी, व्हायरल व्हिडिओत ‘आधी आणि नंतर’चा धक्कादायक फरक पाहून प्रत्येकजण हादरला
Sandip Kapde
गोव्यातील अरपोरा गावात ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नावाच्या नाइट क्लबमध्ये शनिवारी मध्यरात्री मोठा स्फोट झाला आणि काही क्षणांत भयंकर आग भडकली. रात्री क्लबमध्ये संगीत आणि नृत्य सुरू असतानाच किचन भागात सिलिंडरचा स्फोट झाला. अवघ्या काही सेकंदात आगीने संपूर्ण किचन व्यापले आणि बेसमेंटमध्ये प्रचंड धूर भरला.

