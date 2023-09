G20 Summit: आलेल्या पाहुण्यांपासून भारताचं खरं रुप लपवू नका; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर निशाणा

नवी दिल्ली- देशाच्या राजधानीत जी-२० शिखर परिषदेचे संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी देशातील विविध ठिकाणी बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवारपासूनच देशात जगभरातील पाहुणे येऊ लागले होते. (GOI is hiding our poor people and animals no need to hide India reality from our guests said congress rahul gandhi)

जगभरातील राष्ट्रांचे प्रमुख नेते आले असल्याने नवी दिल्लीचे रुप बदलले आहे. अनेक ठिकाणी रंगरंगोटी, डागडुजी, साफसफाईचे काम करण्यात आले आहे. अनेक स्थळांना नवा साज देण्यात आला असून सर्वत झगमगाट दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

केंद्र सरकारने नवी दिल्लीमध्ये चोख खबरदारी घेतली असून पाहुण्यांना भारतातील गरिबीचे दर्शन होऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तसेच दिल्लीतील प्राण्यांवर (माकड, गुरे) लक्ष ठेवण्यासाठी लोकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावरुन राहुल गांधींनी टीका केलीये. केंद्र सरकार आपल्या गरीब लोकांना आणि प्राण्यांना लपवत आहे. पाहुण्यांपासून भारताचे खरे रुप लपवण्याची काही गरज नाही, असं ते म्हणाले आहेत.

देशातमध्ये जी-२० परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर २० देशांचे राष्ट्र प्रमुख, ९ अस्थायी सदस्य देशांचे प्रमुख आणि १४ आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख यांनी उपस्थिती लावली आहे. तसेच त्यांच्यासोबत जवळपास ५०० लोकांचे शिष्टमंडळ भारतात आले आहे.

परदेशी नेत्यांची नवी दिल्लीत सर्वप्रकारची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रमुख नेत्यांच्या राहण्यासाठी स्वतंत्र हॉटेल बुक करण्यात आले आहेत. दिल्लीच्या एनसीआर भागात सामान्य लोकांच्या येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. सर्वत्र कडेकोड सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.

जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद भूषणवणाऱ्या भारतासाठी हे संमलेन अत्यंत महत्त्वाचे ठरु शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन हे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतात आले आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि बायडेन यांच्यामध्ये शुक्रवारी द्विपक्षीय बैठक झाली. यावेळी अनेक महत्त्वाचे करार झाले आहेत. जी-२० नेतृत्वामुळे जागतिक राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहेत. (Latest Marathi News)