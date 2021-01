मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; 'पराक्रम दिवस' म्हणून साजरी होईल नेताजींची जयंती

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी महान स्वातंत्र्य सेनानी आणि आझाद हिंद फौजचे संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचा जन्मदिवस विशेष पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार आता दरवर्षी 23 जानेवारी रोजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचा जन्मदिवस 'पराक्रम दिवस' म्हणून साजरा करणार आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने दिली आहे. या वर्षी येत्या 23 जानेवारीला नेताजींची 125 वी जयंती साजरी केली जाणार आहे.

Government of India has decided to celebrate the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose, on 23rd January, as 'Parakram Diwas' every year: Ministry of Culture pic.twitter.com/Cg0P8gjyFt