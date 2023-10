Sewer Cleaning: गटार साफ करताना मृत्यू झाल्यास सरकारने कुटुंबाला 30 लाख रुपये द्यावे- सुप्रीम कोर्ट

By

नवी दिल्ली- गटार साफ करताना होणाऱ्या मृत्यूप्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केलीये. तसेच याप्रकरणी सरकारविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी म्हटलं की, गटार साफ करताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुबांला सरकारने ३० लाखांची नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच यामध्ये अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.

न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या पीठाने याप्रकरणी सुनावणी घेतली. यावेळी कोर्टाने सांगितलं की, गटार साफ करत असताना अनेकदा त्या व्यक्तीला स्थायी अपंगत्व येतं. अशावेळी कमीतकमी मदत म्हणून अशा कर्मचाऱ्याला २० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी. (Government To Pay 30 Lakh If Person Dies During Sewer Cleaning Supreme Court)

दोन न्यायमूर्तींच्या पीठाने सांगितलं की, हातांनी गटार साफ करणे किंवा हातांनी मैला साफ करण्याची प्रथा पूर्णपणे बंद व्हावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी व्यवस्था करावी. निर्णय देताना कोर्टाने म्हटलं की, स्वच्छता कर्मचाऱ्याला अन्य कोणते अपगंत्व आले तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याला १० लाख रुपयांची मदत करावी.

गटार साफ करताना किंवा मैला साफ करताना कोणाचा मृत्यू होऊ नये यासाठी सरकारने खबरदारी घ्यावी. यासाठी सरकारी संस्थानी समन्वय साधावा. तसेच स्वच्छता कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू होण्याच्या प्रकरणात हायकोर्टाला लक्ष ठेवण्यापासून रोखले जाऊ नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.

सुप्रीम कोर्टामध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय घेताना सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, जुलै २०२० मध्ये लोकसभेमध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात गेल्या पाच वर्षात गटार किंवा सेफ्टिक टँक साफ करत असताना कमीतकमी ३४७ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यातील ४० टक्के मृत्यू हे उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि दिल्लीमध्ये झाले आहेत. (Latest Marathi News)