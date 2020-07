रुग्णसंख्यावाढीमुळे भारतात समूह संसर्ग;देशातील स्थिती बिकट असल्याची चिंता व्यक्त 

नवी दिल्ली - भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वेगाने वाढल्यामुळे समूह संसर्ग सुरु झाला असल्याचा दावा भारतीय वैद्यक परिषदेने (आयएमए) केला आहे. भारतातील संसर्गाची स्थिती बिकट असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. कोरोना रुग्णांच्या संख्येत भारत सध्या अमेरिका आणि ब्राझीलनंतर जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ‘भारतात रुग्णसंख्या असाधारण वेगाने वाढत आहे. देशात दररोज तीस हजारांहून नवे रुग्ण आढळत आहेत. ही अत्यंत खराब स्थिती आहे,’ असे आयएमए रुग्णालय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. के. मोंगा यांनी सांगितले. सुरवातीला केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित असलेला कोरोना विषाणूचा संसर्ग आता ग्रामीण भागातही पसरत आहे. हे धोक्याचे निदर्शक असून समूह संसर्ग झाला असल्याचे दिसत आहे, असे डॉ. मोंगा म्हणाले. भारतातील समूह संसर्गाबाबत सर्वप्रथम केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी इशारा देताना तिरुअनंतपुरम जिल्ह्यात असा संसर्ग झाला असल्याचे सांगितले होते. या जिल्ह्यातील पुंथुरा आणि पुल्लूविला या गावांमध्ये कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत वेगाने वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. केरळ सरकारने या जिल्ह्याला लागून असलेल्या संपूर्ण किनारपट्टीच्या भागाला जोखमीचे प्रतिबंधक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले असून तेथे कालपासून (ता. १८) २८ तारखेपर्यंत संपूर्ण संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. चाचण्यांमध्ये वाढ

भारतात कोरोना चाचण्यांची संख्या वेगाने वाढवली जात असल्याचे भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) सांगितले आहे. सध्या देशात ८८५ सरकारी प्रयोगशाळा आणि ३६८ खासगी प्रयोगशाळांमधून कोरोना चाचण्या घेतल्या जातात. भारतात रुग्णसंख्येने दहा लाखांचा टप्पा करण्यास १३७ दिवस लागले, मात्र त्यातील अडीच लाखांचा टप्पा पार करण्यास ९८ दिवस, नंतरचे अडीच लाख १९ दिवसांत पार झाले. अखेरचे अडीच लाख रुग्ण तर आठच दिवसात आढळून आले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाचे नवे हॉटस्पॉट

शहरांमधील रुग्णांची संख्या कमी होत असताना ग्रामीण भागांमध्ये आता परिस्थिती गंभीर होत आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोवा आणि मध्य प्रदेशमध्ये कोरोनाचे नवे हॉटस्पॉट आढळू लागले आहेत, असे आयएमएतर्फे सांगण्यात आले. कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारची मदत घ्यावी, असे आवाहन डॉ. मोंगा यांनी केले. 70 टक्के लोकसंख्येला या विषाणूची लागण होऊन त्यांच्यामध्ये प्रतिकारशक्ती निर्माण होणे आणि इतर 30 टक्के लोकसंख्येला संसर्गापासून बचावासाठी प्रतिबंधक उपाय करणे, असे दोनच पर्याय आता उरल्याचे त्यांनी सांगितले.

