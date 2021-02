Gujarat MC Election Result Update: भाजपची भक्कम आघाडी; सूरतमध्ये 15 जागांवर आप पुढे

गांधीनगर- गुजरातमधील स्थानिक निवडणुकीचे निकाल मंगळवारी लागत आहेत. राज्यातील सहा महानगरपालिका अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर आणि राजकोटच्या 2276 उमेदवारांचे भविष्य आज ठरणार आहेत. निवडणुकीमध्ये 46.1 टक्के मतदान झाले होते. ही निवडणूक सत्ताधारी भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सुरुवातीच्या कलांमध्ये भाजपने सर्व महानगरपालिकांमध्ये आघाडी घेतली आहे. पण, सूरतमध्ये आप चांगली टक्कर देताना दिसत आहे. काँग्रेस तिसऱ्या स्थानी आहे.

लाईव्ह अपडेट-

भाजपने सहा महापालिका निवडणुकीत आघाडी घेतली आहे. अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर आणि राजकोटमध्ये भाजप पुढे आहे. काँग्रेसची स्थिती वाईट आहे.

-अहमदाबादच्या 62 जागांवर भाजप, 10 जागांवर काँग्रेस पुढे

-सूरतच्या 25 जागांवर भाजप, 5 जागांवर काँग्रेस, 15 जागांवर आप पुढे आहे

-वडोदराच्या 11 जागांवर भाजप, 10 जागांवर काँग्रेस पुढे

-राजकोटच्या 20 जागांवर भाजप, तर 2 जागांवर काँग्रेस आघाडीवर

-जामनगरच्या 11 जागावंर भाजप, तर 6 जागांवर काँग्रेस पुढे आहे, 4 जागांवर अन्य पुढे

-भावनगरच्या 23 जागांवर भाजप, 6 जागांवर काँग्रेस पुढे

