Gujarat School BJP: आता शाळेतील पोरंही... चौथीच्या विद्यार्थ्यांनाही करायला लावताहेत भाजप प्रवेश; तीन दिवसांत होणार मोठी कारवाई

Use of Students For BJP Membership: गुजरातमध्ये भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून पक्षाचे सदस्य वाढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर होत असल्याच्या घटना वाढत असून आता आणखी एका शाळा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे.

Use of students to increase BJP membership Esakal