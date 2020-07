गुजरातमध्ये पावसाचा हाहाकार! थरकाप उडवणारी दश्ये समोर

अहमदाबाद - गुजरातमध्ये अनेक भागात सोमवारपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. गेल्या 24 तासात राज्यात रेकॉर्डब्रेक पावसाची नोंद झाली. यामुळे अनेक भागात हाहाकार उडाला आहे. पुरामुळे काही ठिकाणी पाणी साचलं आहे. नद्या पात्राबाहेर पडल्या आहेत. रस्त्यावर पाण्याच्या प्रवाहाने जनावरे, वाहने वाहून जात असलेले फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. पुरामुळे इतकी भीषण परिस्थिती ओढावली आहे की जिवंत गाई पाण्यातून वाहून गेल्या. अंगावर काटा आणणारी दश्ये समोर येत आहेत.

#WATCH Gujarat: Cattle washed away in flood at Khijadiya Mota village in Paddhari, Rajkot due to incessant rainfall. pic.twitter.com/QHAXW7tLIX

हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पुढच्या एक दोन दिवसात परिस्थिती अशीच राहणार आहे. गुजरातमध्ये द्वारका जिल्ह्यातील खंबालिया तालुक्यात 487 मिमी पावसाची नोंद झाल्यानंतर सौराष्ट्रच्या अनेक भागामध्ये सोमवारी जोरदार पाऊस होत आहे. यामुळे काही क्षेत्रात पुराची स्थिती उत्पन्न होत आहे. हवामानाने सांगितलं की, पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आता राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाला पाचारण करण्यात आलं आहे.

Gujarat: A team of National Disaster Response Force (NDRF) rescues 2 people stuck in the Und river catchment area in Jamnagar district. pic.twitter.com/QEKkKhLpkc

एका स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पावसामुळे जुनागढमध्ये जवळपास 30 वर्षे जुना पूर वाहून गेला आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जिवित हानी झालेली नाही. पुढच्या तीन दिवसात सौराष्ट्र, उत्तर आणि दक्षिण गुजरातमधील अनेक क्षेत्रात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यंदा पावसाळ्यात रविवारी रात्रीपर्यंत खंबालियामध्ये 487 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली.

A newly-built bridge in Bamnasa village of Junagadh collapsed following a few hours of rain today.#AcheDin#GujratModel pic.twitter.com/yfnbziULZL