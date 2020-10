Positive Story: 'मास्क-संजिवनी' देणारा 'हनुमान'; आतापर्यंत शिवून वाटले 6 हजार मास्क

कोरोना विषाणूच्या विषाणूच्या प्रादुर्भावाने सध्या संपूर्ण देशच वेठीला धरला गेला आहे. सोशल डिस्टंन्सिगचे पालन, हात स्वच्छ धुणे आणि सॅनिटायझरचा नियमित वापर आणि तोंड आणि नाक संपूर्णपणे झाकेल असा मास्कचा वापर ही आता काळाची गरज बनली आहे. जसजसे दिवस पुढे सरकत जात आहेत, तसतसे हे सारे नियम आता जगण्याचा भाग बनले आहेत. अनेकांचा रोजगार या काळात गेला. अनेक संकटे समोर असल्यावर सगळीकडे निराशा पसरायला लागते. मात्र, असं असलं तरी या कठीण काळातही काहीजण निस्वार्थीपणे सेवा करताना दिसतात.

गुजरात राज्यातील सूरत शहरात राहणारे हनुमान हे याच पद्धतीची निस्वार्थ सेवा करत आहेत. ते मास्क तयार करून त्याचे मोफत वितरण करण्याचे काम अविरतपणे करत आहेत. सध्या मास्क वापरणे म्हणजेच कोरोनाशी लढणे होय. मास्क हे कोरोनाविरोधातल्या लढाईचे शस्त्रच बनले आहे. अशा काळात अनेक गरीब आणि निराधार लोकांकडे स्वच्छ आणि सुस्थितीतला मास्क नसणे, ही वाईट बाब आहे. अशावेळी जे असे मास्क खरेदी करु शकत नाहीत, त्या लोकांसाठी हा हनुमान आता मास्क संजिवनी देणारा ठरला आहे. हनुमान यांनी सांगितलं की ते शहरातील टेलरकडून नको असलेल्या कापडाचे तुकडे जमा करतात आणि त्यापासून मास्क तयार करतात. गेल्या चार महिन्यांपासून ते हे काम न थकता करत आहेत. आजपर्यंत आपल्या पत्नीसोबत त्यांनी सहा हजारहून अधिक मास्क यापद्धतीने मोफत वितरीत केले आहेत.

In the last four months, I along with my wife have stitched and distributed around 6,000 face masks in the city: Hanuman, who claims to distribute face masks among the poor for free (07.10) https://t.co/ei4XsZebFf