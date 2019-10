'खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वह भी मरी हुई..'; खट्टर यांची सोनिया गांधींवर टीका

चंदीगड : विधानसभा निवडणूकींच्या पार्श्वभूमीवर हरियानातील प्रचारसभा जोरदार सुरू असून, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी उडत आहेत. यातच हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबाबत एक धक्कादायक वक्तव्य केले आहे. राहुल गांधींनंतर सोनिया गांधींनाच पुन्हा अध्यक्ष करण्यात आले, यावरून खट्टर यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे.

हरियानातील एका प्रचारसभे दरम्यान खट्टर म्हणाले, 'लोकसभेतील पराभवानंतर राहुल गांधींनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडले व सांगितले की नवीन अध्यक्ष गांधी कुटूंबातील नसेल. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत केले व घराणेशाहीविरूद्ध काँग्रेसने पाऊल उचलल्याने हा निर्णय चांगला घेतला होता. त्यांनी अध्यक्षपदासाठी शोध सुरू केला, आणि तीन महिन्यांनंतर पुन्हा सोनिया गांधी यांनाच हंगामी अध्यक्ष म्हणून जाहीर केले. म्हणजे हे असं झालं की, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वह भी मरी हुई...' अशा भाषेत खट्टर यांनी सोनिया गांधींवर टीका केली.

या सर्व प्रकारावर काँग्रेसने संताप व्यक्त केला आहे. काँग्रेसने ट्विट करत म्हणले आहे की, 'खट्टर यांच्या या खालच्या पातळीवरील वक्तव्य हे महिलांसाठी अपमानास्पद आहे. या असामाजित वक्तव्याचा जाहीर निषेध. या वक्तव्यासाठी सोनिया गांधी व देशातील सर्व महिलांची खट्टर यांनी माफी मागावी.' काँग्रेसने #MaafiMaangoKhattar हा हॅशटॅगही सुरू केला आहे. तसेच भाजप किती महिलांविरोधी आहे हे खट्टर यांच्या वक्तव्यावरून सिद्ध होते, असेही म्हणले आहे.

