हाथरस - उत्तर प्रदेशातील हाथरस इथं झालेल्या बलात्कार प्रकरणाचे पडसाद आता देशभरात उमटत आहेत. दरम्यान, बलात्कार पीडितेच्या कुटंबियांची भेट घेण्यासाठी गेलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अटक कऱण्यात आली आहे. त्याआधी राहुल गांधी यांना पोलिसांकडून लाठीने मारहाणही झाली आहे.

We have stopped them here. The Epidemic Act is being violated. We will not allow them to proceed forward: Noida ADCP Ranvijay Singh https://t.co/Cnrp4iDn1s pic.twitter.com/3VATy9FngK

राहुल गांधी यांच्यावर कलम 188 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. राहुल गांधींच्या अटकेनंतर काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी हा तर लोकशाहीचा आवाज दडपण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे.

#WATCH Rahul Gandhi, who has been stopped at Yamuna Expressway on his way to Hathras, asks police, "I want to walk to Hathras alone. Please tell me under which section are you arresting me."

Police says, "We are arresting you under Section 188 IPC for violation of an order. " pic.twitter.com/uJKwPxauv5

— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2020