Hathras Case - अटेकपूर्वी राहुल गांधींना पोलिसांकडून धक्काबुक्की; फोटो व्हायरल

हाथरस - काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटक केली आहे. हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबियांची भेट घेण्यासाठी जात असताना त्यांना मारहाणही झाली आहे. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि खाली पाडलं असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलं.

राहुल गांधी यांना धक्काबुक्की झाल्याचे फोटो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. राहुल गांधी यांच्या हातालासुद्धा दुखापत झाल्याचं एका फोटोत दिसत असून प्रियांका गांधीही त्यांच्यासोबत दिसत आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, आम्ही या ठिकाणी नव्हतो मात्र या प्रकाराची चौकशी केली जाईल. कलम 188 अंतर्गत राहुल गांधींवर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी राहुल गांधी यांना अडवताना थेट कॉलर धरली. एवढंच नाही तर त्यांना धक्काबुक्की करत जमिनीवरही पाडलं आणि लाठीचार्जही केला. याचे फोटो आणि व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

राहुल गांधींच्या अटकेनंतर देशातील अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी उत्तर पोलिसांच्या कारवाईवरून टीका केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

We stand by our leader @RahulGandhi who is demanding justice for Manisha

Adityanath you are a GOONDA and your rule is GOONDA Raj

Instead of protecting women, UP Police is attacking and assaulting Congress leaderspic.twitter.com/wN0l7FYKAx

— Srivatsa (@srivatsayb) October 1, 2020