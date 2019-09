त्याला वाटतं तो खूप मोठा क्रिकेटर आहे : हसिन जहाँ

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज महंम्मद शमीला भारतात परतल्यावर पोलिसांसमोर हजर राहावे लागण्याची शक्यता आहे. त्याला मायदेशी परतल्यावर अटक होऊ शकते. कोलकत्त्याच्या एका न्यायालयानं शमीविरुद्ध अटक वॉरंट काढलं आहे. शमीची पत्नी हसिन जहाँ हीने त्याच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. 2018 मध्ये शमीविरुद्ध हसिनने घरगुती हिंसाचाराचा आरोप करत खटला दाखल केला होता. शमी आणि त्याच्या भावाविरुद्ध कलम 498 ए अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोलकत्त्यातील न्यायालयाने शमीला पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शमीला 15 दिवसांत पोलिसांसमोर हजर राहावं लागणार आहे. भारताचा वेस्ट इंडिज दौरा नुकताच संपला असून शमी 4 सप्टेंबरला भारतात परतणार आहे.

Hasin Jahan,Cricketer Mohd Shami's wife: Had I not been from West Bengal, had Mamata Banerjee not been our CM, I wouldn't have been able to live safely here. Amroha (Uttar Pradesh) police was trying to harass me and my daughter, it was God's grace that they didn't succeed. https://t.co/emHwgDqY96

— ANI (@ANI) September 3, 2019