रशिया मधील MBBS चे भारतीय विद्यार्थी ए.के. एज्युकेशनल कन्सल्टंट्सच्या सौजन्याने करतायंत राष्ट्रीय एक्झीट टेस्टची तयारी

इमॅन्युएल कान्ट बाल्टिक फेडरल युनिव्हर्सिटी (आयकेबीएफयू) आणि ए के एज्युकेशनल कन्सल्टंट्स यांनी आपल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना नॅशनल एक्झीट टेस्ट (नेक्स्ट) साठी तयार करण्यासाठी एक अनोखा डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल २०१९, नेक्स्ट हे परदेशातील वैद्यकीय पदवीधरांसाठी स्क्रीनिंग टेस्ट म्हणून काम करेल, ज्यांना आता पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया स्क्रिनिंग टेस्ट (फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झामिनेशन किंवा एफएमजीई) साठी देखील पात्र असणे आवश्यक आहे. परदेशातील विद्यापीठांतून पदवी घेतलेल्या सर्व भारतीय पदवीधरांना त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी पुढच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार वैद्यकीय चिकित्सक म्हणून परवाना देण्याकरिता आणि राज्य रजिस्टरमध्ये किंवा राष्ट्रीय रजिस्टरमध्ये नोंदणीसाठी सामान्य अंतिम वर्षाची पदवीपूर्व वैद्यकीय परीक्षा घेण्यात येईल. सामान्यत: भारतीय विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण करून आणि पदवी मिळवल्यानंतर चाचणीची तयारी सुरू करतात, परंतु इमॅन्युएल कान्ट बाल्टिक फेडरल युनिव्हर्सिटी आणि ए के एज्युकेशनल कन्सल्टंट्स विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैद्यकीय कोर्सच्या सुरुवातीच्या वर्षांतच या परीक्षेच्या तयारीसाठी मदत करण्याचा प्रयत्न करतात. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी, आयकेबीएफयू आणि ए. के. एज्युकेशनल कन्सल्टंट्स यांच्यासमवेत विद्यापीठातील पहिल्याच वर्षापासून विद्यार्थ्यांसाठी आघाडीचे भारतीय डॉक्टर आणि शैक्षणिक तज्ज्ञ यांच्याकडून थेट ऑनलाईन व्याख्याने दिली जातात. हे वर्गदररोज डिजिटल पद्धतीने आयोजित केले जातात आणि माहिती सत्र थेट आणि संवादी असते, ज्यामुळे ते हर्षपुर्ण आणि समजण्यास सोपे होते. प्रत्येक विषयासाठी प्रात्यक्षिके आणि चाचण्या नियमितपणे केल्या जातात. विद्यार्थी एकाच वेळी दीर्घ काळासाठी स्क्रीनसमोर राहू नयेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित कालावधीनंतर ब्रेक देण्याची काळजी घेतली जाते. दररोजच्या वर्गाची उपस्थिती विद्यापीठ आणि संबंधित पालकांना सादर केली जाते. ए. के. एज्युकेशनल कन्सल्टंट्सचे संचालक अमित कमले, एमडी (रशिया) पुढे याबाबत बोलताना म्हणतात, “प्रत्येक पालक आपल्या मुलास शक्य तेवढे उत्तम वैद्यकीय शिक्षण देऊ इच्छितात. रशियामधील नामांकित वैद्यकीय विद्यापीठ निवडताना पालक आरामदायक वसतीगृह आणि विकसित मूलभूत सुविधा असलेले आणि इंग्रजीत शिक्षण दिले जाणारे विद्यापीठ निवडतात. आपल्या पाल्याच्या भविष्यातील करिअरविषयी निर्णय घेताना हे सर्व घटक वैध असतात. परंतु, माझा ठाम विश्वास आहे की कोणत्याही विद्यापीठाची प्रतिष्ठा केवळ तिच्या विद्यमान इमारती आणि पायाभूत सुविधांद्वारेच नव्हे तर तेथील शिक्षक आणि यशस्वी विद्यार्थी सुनिश्चित करतात आणि तेच सर्वात मोठी संपत्ती आहेत. आमच्या विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीच्या वर्षांतच राष्ट्रीय पदवीधर चाचणी प्रशिक्षण घ्यावे यासाठी ए.के. एज्युकेशनल कन्सल्टंट्सनी इमॅन्युएल कॅंट बाल्टिक फेडरल युनिव्हर्सिटीसमवेत एकत्र येऊन एक प्रकल्प राबविला आहे, कारण हे त्यांच्या करियरमधील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि भविष्यात त्यांना मदत करेल. विद्यापीठाकडे अनुभवी शिक्षकांची एक टीम आहे जी इंग्रजीमध्ये शिकवते. परंतु आता नॅशनल एक्झीट टेस्टच्या तयारीसाठी आम्ही महत्त्वपूर्ण विषयांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण कोर्स सुरू करीत आहोत आणि भविष्यात पॅरा क्लिनिकल व क्लिनिकल विषयांसाठी वर्ग प्रशिक्षण देण्याची योजना आखली आहे. आम्ही ज्या प्रकारे आपली आश्वासने पाळतो त्याबद्दल आमच्या विद्यार्थ्यांचे पालक समाधानी आहेत आणि या उपक्रमाला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी विद्यापीठ प्रशासनाचा आभारी आहे.” नेक्स्ट उत्तीर्ण झाल्यावर, भारतातील आयकेबीएफयूचे पदवीधर अधिक स्पर्धात्मक बनतील आणि त्यांच्या कारकिर्दीच्या उत्तम संधी त्यांच्या प्रतीक्षेत असतील. इमॅन्युएल कान्ट बाल्टिक फेडरल युनिव्हर्सिटी हे कॅलिनिनग्राडमधील रशियाची प्रमुख फेडरल युनिव्हर्सिटी आहे जिथे सिम्युलेशन क्लिनिक, 3 डी प्रशिक्षण, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सेंटर, भारतीय पुस्तके असलेली ग्रंथालये, मुली व मुले यांच्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृहे अशा अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आहेत. विद्यापीठ परिसरातील प्रत्येक वसतिगृह विनामूल्य वाय-फाय, संलग्न शौचालय आणि स्नानगृह, वाचन खोल्या आणि 24/7 सुरक्षिततेसह सुसज्ज आहे. आयकेबीएफयू मेडिकल इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. सेर्गे कोरेनेव्ह यांच्या मते, “हा प्रकल्प भारतीय विद्यार्थ्यांना भारतीय आरोग्य सेवा प्रणालीत रुळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत करेल. विद्यापीठ आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण देते, आणि रशियन आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनीही येथील शिक्षणाची गुणवत्ता बर्‍याच वेळा उच्च मानली आहे. तथापि, वैद्यकीय संदर्भात प्रत्येक देशाची स्वतःची स्वतंत्र वैशिष्ट्ये आहेत. म्हणूनच भारतातील विद्यार्थ्यांना भारतीय आरोग्य सेवेच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मदत करणे महत्वाचे आहे. यामुळे आयकेबीएफयूची भारतातील प्रतिष्ठा सुधारेल आणि भविष्यात आपल्याला अतिशय ध्येयनिष्ठ विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करता येईल. ओशिन राजगुरू, ही चतुर्थ वर्षाची विद्यार्थिनी आपला अनुभव सांगत आहे, “ए. के. एज्युकेशनल कन्सल्टंट्सच हा उपक्रम म्हणजे शिकण्याचा एक अद्भुत अनुभव आहे. लवकर केली जाणारी मानसिक तयारी आणि अचूक दृष्टिकोन हे या चाचणीसाठी फार महत्वाचे आहे. या साथीच्या आजारात ज्ञानाचे हे अतिरिक्त मूल्य मिळत असल्याने मी स्वतःला भाग्यवान समजते. शिवाय, पदव्युत्तर प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रमांसाठी सतत मिळणारे मार्गदर्शन आमच्या विद्यार्थी समुदायासाठी निश्चितच फायदेशीर आहे. " श्रीमती सुसान राजगुरू (ओशिनची आई) म्हणाल्या, "डॉ अमित कमले आणि संपूर्ण एकेईसी टीम माझ्या मुलीची काळजी घेत आहे आणि तिची योग्य प्रकारे देखभाल करीत आहे याबाबत मी समाधानी आहे. पुढच्या तयारीसाठीचे ऑनलाईन वर्ग म्हणजे केकवर आयसींगसारखे आहेत. मी माझ्या मुलीच्या भविष्यासाठी आयकेबीएफयू निवडल्याचा मला खूप आनंद वाटतो." मेडिसिनचा अभ्यास करण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांनी रशियाला सर्वाधिक पसंती दिली आहे. उपरोक्त भागीदारी हा वैद्यकीय क्षेत्रातील आपल्या स्वप्नातील कारकिर्दीच्या जवळ जाण्याचा एक चांगला मार्ग आहे आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात आवश्यकतानुसार आपल्याला येऊ शकणारी विविध कौशल्ये त्यात समाविष्ट आहेत.

