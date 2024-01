Ram Mandir: राम मंदिर उद्घाटनासंदर्भात भाजपनं बोलावली उच्चस्तरीय बैठक; काय असणार अजेंडा?

नवी दिल्ली : राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रमाच्या संदर्भात भाजपने मंगळवारी (ता.२) उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीला पक्षाचे प्रत्येक राज्यातील दोन प्रमुख पदाधिकारी हजर राहणार आहेत. (High level meeting called by BJP regarding the inauguration of Ram Mandir What will be the agenda)