कोरोनासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी; एका दिवसात...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. भारतातही याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यानंतर आता याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. देशभरातील कोरोनाबाधितांची एकूण संख्या 6,73,165 वर गेली आहे. मात्र, गेल्या 24 तासांत देशभरात 24,850 रुग्ण आढळले आहेत. तर 613 कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या देशभरात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यानंतर आता याबाबत केंद्र सरकारकडून माहिती देण्यात आली. देशभरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 6,73,165 वर पोहोचली आहे. तर यामध्ये 2,44,814 सध्या ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. कोरोनावरील उपचारानंतर 4,09,083 रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. तर आत्तापर्यंत 19,268 कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून देण्यात आली.

India reports the highest single-day spike of 24,850 new COVID19 cases and 613 deaths in the last 24 hours. Positive cases stand at 6,73,165 including 2,44,814 active cases, 4,09,083 cured/discharged/migrated & 19,268 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/I2UAKS1zlv

— ANI (@ANI) July 5, 2020