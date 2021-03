गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड या पुस्तकाची निर्मिती कशी झाली? जाणून घ्या पुस्तकाची रंजक कहाणी

कोल्हापूर : आपण गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये अमूक एकाच्या संशोधनाची नोंद झाली असे अभिमानाने सांगतो. पण याची स्थापना कशी झाली हे आपल्यातील बऱ्याच जणांना माहित नसते. ही एक मजेशीर गोष्ट आहे. पबमधून याची कल्पना उदयाला आली आहे. ती कशी जाणून घेऊया.. खरंतर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स ही कल्पना 1950 च्या उत्तरार्धात आली. जेव्हा गिनी ब्रूवरीचे व्यवस्थापकीय संचालक सर ह्यूग बीव्हर काउंटी वेक्सफोर्ड निशाणी बाजी करायला वेक्सफोर्ड कंट्रीत गेले होते. त्यावेळी ते आणि त्यांचे होस्ट (यजमान) यांच्या खेळातला फास्ट पळणारा पक्षी कोणता ? या गोष्टीवर मतभेद झाले, त्यावेळी त्या दोघांनी खूप सारे रेफरन्स बुक बघितले. मात्र त्यांना कोठेही संदर्भ सापडला नाही. यानंतर त्यांच्या असे लक्षात आले की, हे डॉक्युमेंटेशन एकत्र होणे गरजेचे आहे. 1954 मध्ये त्यांना ही कल्पना सुचली. यासाठी त्यांनी नॉरिस आणि रॉस मॅकविर्टर या जुळ्या मुलांना पार्टीचे आमंत्रण दिले. या पार्टीत त्यांनी facts and figures Book डॉक्युमेंटेशन एकत्र करण्याची जबाबदारी या दोघांवर दिली. हे दोघे तथ्य शोधणारे (fact-finding) संशोधक होते. तथ्य आणि आकडेवारीचे (facts and figures) पुस्तक संकलित करण्यासाठी फ्लीट स्ट्रीटकडून 30 नोव्हेंबर रोजी गिनीज सुपरलायटीजची स्थापना केली गेली. आणि 107 फ्लीट स्ट्रीट, लडगेट हाऊसच्या वरच्या मजल्यावरील व्यायामशाळेत दोन खोल्यांमध्ये कार्यालय सुरु केले. सुरुवातीच्या संशोधनाच्या टप्प्यानंतर, आठवड्याच्या शेवटी आणि बँकेच्या सुट्ट्यांसह साडेतेरा तास ते नव्वद आठवड्‍यांपर्यंत हे पुस्तक लिहिण्याचे काम सुरू झाले. मॅक्वर्थर्सला अपेक्षित नव्हते की हे एक असे पुस्तक आहे जे आतापर्यंतचे विक्रिला उतरलेले आणि जगातील सर्वात मान्यताप्राप्त आणि विश्वासार्ह ब्रॅण्ड बनले आहे. गेली 60 वर्षे हे पुस्तक विश्वासार्हता टिकवून आहे.

