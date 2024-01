सुप्रीम कोर्टात रचला गेला इतिहास! पहिल्यांदाच तीन दलित न्यायाधीश, कोण आहेत न्यायमूर्ती वराळे?

नवी दिल्ली- कर्नाटक हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश पी बी वराळे यांना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. यासंदर्भातील कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट परिसरात आयोजित करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती वराळे यांच्या सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीला केंद्र सरकारने बुधवारी परवानगी दिली होती. (History made in the Supreme Court for the first time there were three Dalit judges appointed Who is Justice Varale)

सुप्रीम कोर्टामध्ये एकूण न्यायमूर्तींच्या पदांची संख्या ३४ इतकी मंजूर आहे. वराळे यांच्या नियुक्तीनंतर सुप्रीम कोर्टामधील न्यायाधीशांचा कोटा पूर्ण झाला आहे. तसेच वराळे यांच्या नियुक्तीमुळे सुप्रीम कोर्टात इतिहास रचला गेला आहे. पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टामध्ये सध्या तीन दलित समूदायातील न्यायमूर्ती नियुक्त आहेत.